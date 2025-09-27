Dolandırıcı 128 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi: 1 gözaltı

Kayseri’de banka veya kredi kartlarını kötüye kullanarak, bir kişiyi 199 bin 520 TL dolandıran şahıs, polis ekiplerinin 128 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

