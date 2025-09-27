27 Eylül 2025, Cumartesi

Dolandırıcı 128 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi: 1 gözaltı

Giriş: 27.09.2025 09:09
Kayseri’de banka veya kredi kartlarını kötüye kullanarak, bir kişiyi 199 bin 520 TL dolandıran şahıs, polis ekiplerinin 128 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı.
