Doktoru olduğu hastane yanlış teşhis koydu 2 göğsünü de kaybetti! "Bir şey olmaz" dediler kanser çıktı

Ankara'da özel bir hastanede çalışan kardiyoloji uzmanı doktor Rahşan Turan, çalıştığı hastaneye meme kanseri şüphesiyle başvuruda bulundu. Hastanenin iki ayrı bölümünde kendisine yanlış teşhis konulan turan göğüslerini kaybetti. Talihsiz doktor yaşananların ardından hastane ile ilgili 2 kez suç duyurusunda bulundu.