Doktoru 7 yıl boyunca 1570 farklı numaradan arayarak taciz etti!

Doktoru 7 yıl süreyle taciz etti! Kilis'te, görev yapan doktor Hacer Demirel'i 7 yılda 1570 farklı numaradan arayarak tehdit ve taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Cebrail Can K.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin beklediği Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanığın akli melekelerinin yerinde olduğu belirtildi.