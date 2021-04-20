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Doktoru 7 yıl boyunca 1570 farklı numaradan arayarak taciz etti!
Doktoru 7 yıl süreyle taciz etti! Kilis'te, görev yapan doktor Hacer Demirel'i 7 yılda 1570 farklı numaradan arayarak tehdit ve taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Cebrail Can K.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin beklediği Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanığın akli melekelerinin yerinde olduğu belirtildi.