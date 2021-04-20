20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Doktoru 7 yıl boyunca 1570 farklı numaradan arayarak taciz etti!

Doktoru 7 yıl boyunca 1570 farklı numaradan arayarak taciz etti!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2021 09:31
Güncelleme:20.04.2021 09:37
Doktoru 7 yıl süreyle taciz etti! Kilis'te, görev yapan doktor Hacer Demirel'i 7 yılda 1570 farklı numaradan arayarak tehdit ve taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Cebrail Can K.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin beklediği Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanığın akli melekelerinin yerinde olduğu belirtildi.
Yarkadaş ve Oda TV’nin oruç hazımsızlığı!
Yarkadaş ve Oda TV’nin oruç hazımsızlığı!
Yoğun bakımlarda kırmızı alarm!
Yoğun bakımlarda kırmızı alarm!
Hazar Şeker gözaltına alındı!
Hazar Şeker gözaltına alındı!
Doktoru 1570 farklı numaradan taciz etti
Doktoru 1570 farklı numaradan taciz etti
Asya bebek için KADES operasyonu
Asya bebek için KADES operasyonu
Tesla faciasında flaş gelişme
Tesla faciasında flaş gelişme
Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı
Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı
Polisten kaçan 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi
Polisten kaçan 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi
Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün sevgilisi bakın kim çıktı!
Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün sevgilisi bakın kim çıktı!
Tuzla'da gemi karaya oturdu
Tuzla'da gemi karaya oturdu
Tarihe ışık tutan kitap
Tarihe ışık tutan kitap
Lokantayı gece kulübüne çevirdiler!
Lokantayı gece kulübüne çevirdiler!
Daha Fazla Video Göster