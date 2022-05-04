04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Doktorlara sakın bunu yapmayın! Karar çıktı: Hapis cezası var
Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya üzerinden doktorlara küfrettiği iddiasıyla 28 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz, 3 ay 22 gün hapis cezasına karar verdi. Kararın gerekçesinde sosyolog Joseph Kahl'ın 7 maddelik toplumsal sınıfın özelliklerine atıf yapıldı. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, mahkemenin sosyal sınıf tanımını yaparak verdiği hükümde doktorların toplumda saygı gösterilmesi gereken bir meslek grubu olduğunun altının çizildiği söyledi.