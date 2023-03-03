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Doktorlar gördükleri karşısında hayrete düştü! Kilo aldığını sanıyordu... Karnından çıkan şoke etti: İkiz bebek gibiymiş

İHA
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Giriş: 03.03.2023 12:04
Tokat'ta kilo aldığını düşünerek doktora başvuran Güler Kaymak'ın karnından çıkan görenleri şaşkına uğrattı. Doktorlar gördükleri kitle karşısında hayrete düştüler.
Doktorlar bile şoke oldu! Karnından çıkan... DOKTORLAR BİLE ŞOKE OLDU! KARNINDAN ÇIKAN...

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Doktorlar bile şoke oldu! Karnından çıkan...
Doktorlar bile şoke oldu! Karnından çıkan...
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