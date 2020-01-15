Doktor Mehmet Öz'den kahvaltı yapmayın uyarısı |Video

Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz kahvaltının gereksiz olduğunu söyledi ve öğün olarak atlanması gerektiğini önerdi. Uzmanlardan da bu açıklamaya destek geldi. Vatandaşların ise kafası karıştı. Peki kahvaltı yapmalı mı yapmamalı? İşte yanıtlar...