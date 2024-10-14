14 Ekim 2024, Pazartesi
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Doktor İdil'in ismi müzik atölyesinde yaşatılacak
Hatay'da depremde öldükten 10 gün sonra doçentliği açıklanan Doçent Doktor Ayşe İdil Çakmak'ın isminin verildiği müzik atölyesi, afetzede çocukların müzik eğitimi almasına katkı sağlayacak.