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Doktor İdil'in ismi müzik atölyesinde yaşatılacak

Doktor İdil'in ismi müzik atölyesinde yaşatılacak

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 10:03
Hatay'da depremde öldükten 10 gün sonra doçentliği açıklanan Doçent Doktor Ayşe İdil Çakmak'ın isminin verildiği müzik atölyesi, afetzede çocukların müzik eğitimi almasına katkı sağlayacak.
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