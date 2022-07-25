Doktor Canan Sağlam’ın Kim Milyoner Olmak İster?’de anlattığı gazilerle hikayesi Türkiye’yi duygulandırdı

22 Temmuz akşamı ATV ekranlarındaki Kim Milyoner Olmak İster?'de uzun yıllar TSK'nın ambulans uçaklarında görev yapan doktor Canan Esin Sağlam yarıştı. Ankara'da doğan 41 yaşındaki doktor Sağlam, başarılı bir performans sergilediği yarışmada yaşadığı bir anısını anlattı. Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu duygu dolu anlar yaşarken doktor Sağlam gündeme oturdu.