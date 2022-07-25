25 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Doktor Canan Sağlam'ın Kim Milyoner Olmak İster?'de anlattığı gazilerle hikayesi Türkiye'yi duygulandırdı

Doktor Canan Sağlam'ın Kim Milyoner Olmak İster?'de anlattığı gazilerle hikayesi Türkiye'yi duygulandırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2022 16:44
22 Temmuz akşamı ATV ekranlarındaki Kim Milyoner Olmak İster?'de uzun yıllar TSK'nın ambulans uçaklarında görev yapan doktor Canan Esin Sağlam yarıştı. Ankara'da doğan 41 yaşındaki doktor Sağlam, başarılı bir performans sergilediği yarışmada yaşadığı bir anısını anlattı. Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu duygu dolu anlar yaşarken doktor Sağlam gündeme oturdu.
Doktor Canan Sağlam’ın Kim Milyoner Olmak İster?’de anlattığı gazilerle hikayesi Türkiye’yi duygulandırdı
Doktor Canan Sağlam'ın Kim Milyoner Olmak İster?'de anlattığı gazilerle hikayesi Türkiye'yi duygulandırdı
Mezbahadan çekilen görüntüler şoke etti
Mezbahadan çekilen görüntüler şoke etti
Çocuğun sağlık durumu nasıl?
Çocuğun sağlık durumu nasıl?
Afrika sıcakları ne kadar sürecek?
Afrika sıcakları ne kadar sürecek?
Çöp evde dehşet!
Çöp evde dehşet!
Takip ettiği kadını sırtından bıçakladı
Takip ettiği kadını sırtından bıçakladı
Aşiret düğününe gelen takılar parmak ısırttı!
Aşiret düğününe gelen takılar parmak ısırttı!
Korkutan yangın! Dumanlar göğü kapladı
Korkutan yangın! Dumanlar göğü kapladı
Koyunu kurtarmak isteyen çoban kanalda kayboldu
Koyunu kurtarmak isteyen çoban kanalda kayboldu
A Haber Türkiye’nin konuştuğu evde!
A Haber Türkiye'nin konuştuğu evde!
Çöp evden kurtarılan çocuk nerede?
Çöp evden kurtarılan çocuk nerede?
Çöp ev vahşeti! İfade ortaya çıktı
Çöp ev vahşeti! İfade ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster