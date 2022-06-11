11 Haziran 2022, Cumartesi
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Doktor bile gözlerine inanamadı! Kilolarca çıktı
Nefes alma ve böbrek ağrısı şikayetiyle doktora başvuran kadın hastanın karnından 16,9 kiloluk dev kitle çıkartıldı. 40 yıldır cerrah olan Prof. Dr. Cazip Üstün, meslek hayatında gördüğü en büyük kitleyi hastanın karnından çıkartarak, hastayı sağlığına kavuşturduklarını ifade etti.