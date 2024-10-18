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Doğu'ya kış geldi! Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı

Doğu'ya kış geldi! Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 10:09
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili oluyor. Kuzeyde birçok bölgede yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı karı düştü. Doğu Anadolu'da sıcaklık 16 dereceye iniyor. Erzurum, Kars civarında tarafında kar bekleniyor. A Haber muhabiri Esra Arpa detayları aktardı.
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