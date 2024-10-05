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Doğuştan engelli Başak hayali olan akülü aracına kavuştu

Doğuştan engelli Başak hayali olan akülü aracına kavuştu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 13:30
Niğde'de 'İyilik Ailesi' adı altında bir araya gelen gönüllüler 'İyilik iyidir' sloganı ile ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında köprü olmayı sürdürüyor.
Doğuştan engelli Başak hayali olan akülü aracına kavuştu
Doğuştan engelli Başak hayali olan akülü aracına kavuştu
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