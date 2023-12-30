Doğu’nun yükselen yıldızı:Hakkari

Hakkari Yüksekova, uzun yıllar terör ile beraber anılıyordu. Ancak devlet, önce bölgeyi teröristlerden arındırdı, sonra birçok yatırım yaptı. Projeler sayesinde çehresi değişen ilçe, artık geleceğe umutla bakıyor.

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