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Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay

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Giriş: 18.05.2022 23:14
Elazığ'da bir vatandaş ahırın kapısını açtığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çiftlik sahibi, gözleri olmayan ve kafatası oluşmamış buzağıyı görünce hayrete düştü. Olay yerine gelen veteriner ise gördüklerine şoke oldu.
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