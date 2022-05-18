Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay

Elazığ'da bir vatandaş ahırın kapısını açtığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çiftlik sahibi, gözleri olmayan ve kafatası oluşmamış buzağıyı görünce hayrete düştü. Olay yerine gelen veteriner ise gördüklerine şoke oldu.