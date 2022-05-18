18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Doğum yapan inek sahibini şoke etti! Çok nadir görülen olay
Elazığ'da bir vatandaş ahırın kapısını açtığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çiftlik sahibi, gözleri olmayan ve kafatası oluşmamış buzağıyı görünce hayrete düştü. Olay yerine gelen veteriner ise gördüklerine şoke oldu.