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Doğum günü kutlamasında helyum gazı patladı! Patlamada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Doğum günü kutlamasında helyum gazı patladı! Patlamada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 19:22
Konya'da, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emir Karaaslan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında doğum günü etkinliği için hazırlanan balonların şişirilmesi için kullandığı öğrenilen helyum gazının bulunduğu tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle 30 yaşındaki Ö.Ç. vücudunun çeşitli yerlerinde yanık nedeniyle, henüz ismi öğrenilemeyen 2 yaşlarındaki çocuk ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yaralanan Ö.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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