Doğum esnasında düşürülen Azra bebek hayata tutunmaya çalışıyor!

Kader Şahin, Adana'da özel bir hastanede doğum yaptı. Kader Şahin (24) ve eşi Yavuz Şahin (27) bebeklerinin doğum esnasında düşürüldüğünü öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Beyin kanaması geçiren Azra bebek, hayata tutunma mücadelesi veriyor.