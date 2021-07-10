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Doğum esnasında düşürülen Azra bebek hayata tutunmaya çalışıyor!

DHA
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Giriş: 10.07.2021 14:29
Kader Şahin, Adana'da özel bir hastanede doğum yaptı. Kader Şahin (24) ve eşi Yavuz Şahin (27) bebeklerinin doğum esnasında düşürüldüğünü öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Beyin kanaması geçiren Azra bebek, hayata tutunma mücadelesi veriyor.
Azra bebek hayata tutunmaya çalışıyor!
Azra bebek hayata tutunmaya çalışıyor!
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