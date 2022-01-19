19 Ocak 2022, Çarşamba
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Doğu'da tipi ve fırtına! Van'da şehirlerarası yollar kapandı
Doğu'da tipi etkili. Van'da kar fırtınası nedeniyle şehirlerarası yollar trafiğe kapatıldı. Van'da etkili olması beklenen kuvvetli fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük geçti, trafik durdu. İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı. Kentte birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapatıldı.