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10.02.2020

Doğu'da soğuk rekoru! Termometreler -40 dereceyi gördü |Video

Doğu Anadolu'da yağan karın ardından dondurucu soğuklar devam ediyor. Sürücüler buzlanma ve sis nedeniyle sık sık uyarılıyor. Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceyi gördü. Eksi 40 dereceyle geçen yılın rekoru kırıldı. Bölgeden görüntüler A Haber ekranlarında...

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