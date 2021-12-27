27 Aralık 2021, Pazartesi
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Doğu’da sıcaklık eksi 202’yi gördü! Donan araçlar nasıl çalıştırılmalı?
Doğu'da hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düşünce araçların motoru dondu. Peki donan araçlar sabah nasıl çalıştırılmalı? Bir yandan da bu araçların motoruna kadar sığınan sokak hayvanları bazen ölümle burun buruna geliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan oto tamir ustası Mevlüt Kurt değerlendirdi.