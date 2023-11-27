DOĞU'DA KAR ETKİSİ ARTIRDI! Erzurum’da kar yağışı etkili olduyor

Erzurum Valiliği pazartesi günü için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN