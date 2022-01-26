Doğu'da evler kara gömüldü | Yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kar altında kaldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş’ta kar kalınlığı 1 buçuk metreyi geçti. Yurdun doğusunda karın etkileri neler? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında aktardı. Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Muş'ta, müstakil evler karda kayboldu. Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı merkeze bağlı Kale Mahallesi, drone ile havadan görüntülendi. Tek katlı evlerin yer aldığı mahallede kar yağışı nedeniyle evler kara teslim oldu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu mahallede, çatılarda oluşan buz sarkıtları 2-3 metre uzunluğuna ulaştı. Ellerine kürekleri alarak damlara çıkan vatandaşlar, 1 metre kalınlığındaki kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı. Ekmek telaşına düşen kadınlar ise tandırda pişirdikleri ekmekleri karların arasında yürüyerek evlerine taşıdı.