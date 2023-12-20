20 Aralık 2023, Çarşamba
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Doğubayazıt'ta korkutan yangın! Ev kullanılamaz hale geldi
Ağrı2nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan yatalak hastanın ekipler tarafından güvenli bir şekilde ambulansa teslim edilmesi üzerine yangının çevrede bulunan evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.