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Doğu Karadeniz'de yoğun kar! Bölgede son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 09:29
28 kentte yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışının etkili olacağı Trabzon'dan son durumu A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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