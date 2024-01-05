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Doğu Anadolu'da yoğun kar

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Giriş: 05.01.2024 14:55
Van'da etkili olan kar yağışı sonrası 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. A Haber muhabiri Esra Arpa, 2 bin 644 rakımda, Tendürek geçidinden detayları aktardı.
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