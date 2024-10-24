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Doğu Anadolu’da patates üretimi! Yerli tohum bereketi

Doğu Anadolu’da patates üretimi! Yerli tohum bereketi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 13:13
Patates ülkemizde çok fazla tüketilen ürünlerin başında geliyor. Malatya'da ihtiyaca yönelik yerli tohumla patates üretimi yapılıyor. A Haber muhabiri Barış Türel detayları anlattı.
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Doğu Anadolu’da patates üretimi!
Doğu Anadolu’da patates üretimi!
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