DOĞU ANADOLU'DA MARTTA KAR YAĞIŞI! Erzurum’a lapa lapa kar yağdı

Doğu Anadolu'da mart ayında kar yağışı etkili oluyor. Erzurum’da öğle saatlerine doğru lapa lapa kar yağdı ve şehir merkezinde 15 santim kar kalınlığı oluşurken yükse kesimlerde 1 metreye kadar çıktı. Çocuklar kar yağışının ardından kendini sokağa attı. Bölgeden detayları aktaran A Haber muhabiri Yüksel Akalan çocukların kar topu saldırısına uğradı. Renkli anlar canlı yayına yansıdı.

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