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DOĞU ANADOLU'DA MARTTA KAR YAĞIŞI! Erzurum’a lapa lapa kar yağdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 12:23
Doğu Anadolu'da mart ayında kar yağışı etkili oluyor. Erzurum’da öğle saatlerine doğru lapa lapa kar yağdı ve şehir merkezinde 15 santim kar kalınlığı oluşurken yükse kesimlerde 1 metreye kadar çıktı. Çocuklar kar yağışının ardından kendini sokağa attı. Bölgeden detayları aktaran A Haber muhabiri Yüksel Akalan çocukların kar topu saldırısına uğradı. Renkli anlar canlı yayına yansıdı.
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