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Doğu Anadolu'da kar yağışı! Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 12:32
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, Bingöl-Erzurum kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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Doğu Anadolu’da kar yağışı! Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Doğu Anadolu'da kar yağışı! Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
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