Doğu Anadolu’da kar yağışı! Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, Bingöl-Erzurum kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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