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Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini artırdı! Kar kalınlığı yarım metreyi aştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 08:54
Kar yağışının etkisini artırdığı Doğu Anadolu bölgesinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Yola hazırlıksız çıkanlar zor anlar yaşadı. Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber ekibinden Esra Arpa aktardı.
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