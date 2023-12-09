09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Doğu Anadolu'da kar etkili! Soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da kar etkili! Soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede etkisini sürdürüyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2023 14:34
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor. Soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede etkisini sürdürüyor. Erzurum'dan son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Harita paylaşıldı! İstanbul’a kar uyarısı
Harita paylaşıldı! İstanbul'a kar uyarısı
Karadeniz’de hamsi bolluğu!
Karadeniz'de hamsi bolluğu!
Tiner döktüğü soba bomba gibi patladı!
Tiner döktüğü soba bomba gibi patladı!
İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul’a kar yağacak mı?
Doğu Anadolu’da kar etkili
Doğu Anadolu'da kar etkili
Denize düşen otomobilde 2 kişi öldü
Denize düşen otomobilde 2 kişi öldü
Çocuklarda ekran bağımlılığı
Çocuklarda ekran bağımlılığı
30 dakikada kapıda dönemi bitiyor
30 dakikada kapıda dönemi bitiyor
Başıboş köpek tehdidi büyüyor!
Başıboş köpek tehdidi büyüyor!
Belediye otobüsünde bıçaklama anı kamerada
Belediye otobüsünde bıçaklama anı kamerada
Türkiye gülüyor! Yok böyle kavga
Türkiye gülüyor! Yok böyle kavga
Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında
Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında
Daha Fazla Video Göster