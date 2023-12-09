Doğu Anadolu'da kar etkili! Soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor. Soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede etkisini sürdürüyor. Erzurum'dan son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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