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Doğu Anadolu'da kar etkili!

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Giriş: 27.03.2024 17:45
Doğu Anadolu bahar ayında adeta kışı yaşıyor. Bölgenin birçok noktasında kar ve soğuk hava hakim. Ülke ’deki kar manzaraları drone ile görüntülendi.
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