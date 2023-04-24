Doğu Anadolu’da Ermeni mezalimi

Bugün 1915 olaylarının yıl dönümü. Ermeni çeteleri 1915 yılında Doğu'da masum insanları katletti. Ermeni çeteler Doğu'da hangi katliamları yaptı? Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı. Tarihçi Abdurrahman Zeynal konu ile ilgili detayları anlattı.

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