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Doğu Anadolu'da 3 ili sel vurdu! 10 köye ulaşım sağlayan yol zarar gördü

Doğu Anadolu'da 3 ili sel vurdu! 10 köye ulaşım sağlayan yol zarar gördü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 19:34
Elazığ, Bitlis ve Kars’ta etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Özellikler kırsal bölgelerde birçok ev hasar gördü.
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