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Doğu Anadolu beyaz örtüye teslim oldu! Termometreler gece eksi 3 dereceyi gösterdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 21:04
Kar yağışı yurdun Doğusu ile Karadeniz kesimini etkisi altına aldı. Soğuk hava nedeniyle göller buz tuttu, karla mücadele ekipleri sahaya indi.
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