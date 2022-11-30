30 Kasım 2022, Çarşamba
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Doğu Akdeniz’de dev keşif! 2 bölgede yeni rezerv heyecanı
Türkiye, Karadeniz'de bulunan doğalgazı karaya çıkarma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Akdeniz'deki arama faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler Mavi Vatan'da destan yazarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları da heyecan yarattı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Akdeniz'de iki ayrı bölgede doğalgaz tespit ettiği ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğü iddia edildi.