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Doğru tekniklerle bungalov ev inşası! Bungalov ev nasıl inşa edilmeli?

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Giriş: 17.09.2023 11:27
Güncelleme:17.09.2023 11:48
Geçtiğimiz günlerde Kırklareli'nde sağanak yağışın sele dönüşmesiyle birçok bungalov ev sürüklenmiş ve su altında kalmıştı. Peki bu gibi afetlerden bungolov evlerin etkilenmemesi için inşasının nasıl olması gerekiyor? Hangi teknikler kullanılıyor? Detaylar haberimizde...
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