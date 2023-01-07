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Doğmadan yetim kalan ikizler madenin umudu oldu! Mutluluk ve hüzün bir aradaydı

A Haber
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Giriş: 07.01.2023 08:43
Şaban Yıldırım, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybetmiş, geride 5 aylık hamile eşini ve hiç göremediği ikiz bebeklerini bırakmıştı. O bebekler dünyaya geldi. Yıldırımın eşi Sıla Yıldırım, "yılın annesi" seçildi. Yaşadığı buruk sevinç yüzünden okunuyordu.
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