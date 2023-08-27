Doğanın ve tarihin buluştuğu ilçe: Yenipazar | Yenipazar’ın yöresel lezzetleri neler?

Anadolu Diyarı ekibi bu hafta Bilecik'in Yenipazar ilçesinde. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Selçuk Aydın, tarihi, doğal güzellikleri ve eşsiz lezzetleriyle meşhur bu ilçeyi sizler için karış karış gezdi.

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