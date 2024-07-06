Doğanın mucizevi varlıkları arılar! Arıcıların bal hasadı mesaisi

Türkiye'de arıcılık önemli bir yere sahip. Geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla çok sayıda proje hayata geçirildi. Düzce'de arıcılık yapan İbrahim Söğüt'ün bir günlük mesaisine A Haber ekibi ortak oldu. İşte bal hasadı…

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