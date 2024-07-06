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Doğanın mucizevi varlıkları arılar! Arıcıların bal hasadı mesaisi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 06.07.2024 09:07
Türkiye'de arıcılık önemli bir yere sahip. Geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla çok sayıda proje hayata geçirildi. Düzce'de arıcılık yapan İbrahim Söğüt'ün bir günlük mesaisine A Haber ekibi ortak oldu. İşte bal hasadı…
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Doğanın mucizevi varlıkları arılar! Arıcıların bal hasadı mesaisi
Doğanın mucizevi varlıkları arılar! Arıcıların bal hasadı mesaisi
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