Doğanın kalbinde bir yaşam! Anadolu Diyarı Tokat Başçiftlik’e konuk oldu

Tokat şehir merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan ve 3 bin 400 nüfusa sahip Başçiftlik, 1450 rakımıyla doğası ve havasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. A Haber ekibimiz izleyicilerini Tokat'ın saklı cenneti Başçiftlik'e götürdü.

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