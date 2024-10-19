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Doğanın kalbinde bir yaşam! Anadolu Diyarı Tokat Başçiftlik’e konuk oldu

Doğanın kalbinde bir yaşam! Anadolu Diyarı Tokat Başçiftlik’e konuk oldu

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 08:52
Tokat şehir merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan ve 3 bin 400 nüfusa sahip Başçiftlik, 1450 rakımıyla doğası ve havasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. A Haber ekibimiz izleyicilerini Tokat'ın saklı cenneti Başçiftlik'e götürdü.
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Doğanın kalbinde bir yaşam!
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