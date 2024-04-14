14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları "Doğanın çöpçüsü' olarak biliniyor! Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan böyle görüntülendi

"Doğanın çöpçüsü' olarak biliniyor! Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan böyle görüntülendi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2024 08:56
Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba Kars'ta görüntülendi.
O ilimizde görüntülendi! Rengiyle dikkat çekti O İLİMİZDE GÖRÜNTÜLENDİ! RENGİYLE DİKKAT ÇEKTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğanın çöpçüsü’ olarak biliniyor!
"Doğanın çöpçüsü' olarak biliniyor!
Kağıthane’de silahlı saldırı!
Kağıthane'de silahlı saldırı!
Türkiye’nin konuştuğu kavgada yeni görüntüler
Türkiye’nin konuştuğu kavgada yeni görüntüler
Mersin’de 3 çocuk bayramın ilk gününden bu yana kayıp
Mersin'de 3 çocuk bayramın ilk gününden bu yana kayıp
Drift atan alkollü sürücüye 58 bin 616 TL ceza
Drift atan alkollü sürücüye 58 bin 616 TL ceza
Küçükçekmece’de motosiklet yayaların arasına daldı
Küçükçekmece'de motosiklet yayaların arasına daldı
Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Otomobil sürücüsüyle tartışan üniversiteli motosikletliyi 8 kişi dövdü
Otomobil sürücüsüyle tartışan üniversiteli motosikletliyi 8 kişi dövdü
Hakkari’de freni patlayan araç eve girdi
Hakkari'de freni patlayan araç eve girdi
Bayram bitti göç başladı!
Bayram bitti göç başladı!
Malatya’da iki ayrı kaza: 6 yaralı
Malatya’da iki ayrı kaza: 6 yaralı
Dünyanın en eski çınar ağacı
Dünyanın en eski çınar ağacı
Daha Fazla Video Göster