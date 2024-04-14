14 Nisan 2024, Pazar
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"Doğanın çöpçüsü' olarak biliniyor! Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan böyle görüntülendi
Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba Kars'ta görüntülendi.