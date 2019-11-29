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29.11.2019

Doğalgaz faturasını düşürme yolları neler? Bu önlem doğalgazda yüzde 60 tasarruf sağlıyor…

Özellikle kış aylarında fazla fatura ödememek için tasarruf yapmak önemli. Peki, doğalgaz tasarrufunda dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Doğalgaz faturasını düşürme yolları neler? Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? Cevabı haberimizde…

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