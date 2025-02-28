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Doğalgaz çalışması esnasında patlama

Doğalgaz çalışması esnasında patlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 19:13
Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tgaz Doğalgaz firmasının işini yapan taşeron firma çalışanları doğalgaz çalışması yaptığı sırada sıkışan gaz bir anda patladı. Patlama sırasında vücuduna taşların isabet ettiği işçi Mehmet E. (21), hafif şekilde yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
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Doğalgaz çalışması esnasında patlama
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