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Doğal yaşamın umudu… Yaban hayvanları için ekolojik köprü

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 20:16
Ekolojik köprü, diğer adıyla yaban geçidi. Peki ekolojik köprü ne işe yarıyor? Dünyadaki ve Türkiye'deki örnekleri neler? İşte detaylar...
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