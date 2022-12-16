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Doğal yaşam kamerada | Anne ayı ve yavrusu! Meraklı geyik…

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 09:04
Anadolu'daki doğal yaşam kameralara yansıdı. Anne ayı ve yavrusu kırların tadını çıkarırken meraklı geyik fotokopana yaklaşıp poz verdi. İşte; Gümüşhane, Eskişehir ve Tekirdağ'dan görüntüler.
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