31 Temmuz 2022, Pazar
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Doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor! Altın aramaya gelen de var, serinlemeye gelen de...
Kocaeli'de yer alan Parsık Mağarası, zengin damlataş oluşumu ve doğal kliması özelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, bu mağaraların amatör doğa gezginleri tarafından bulunduğunu belirtti. İşte büyülüyeci mağara ile ilgili ayrıntılar…