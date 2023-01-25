Doğal gaz patlaması nasıl önlenir? Gaz sızıntısını fark ettiğimizde ne yapmalıyız?

Doğalgaz kaynaklı patlamalar, acı sonuçlara neden oluyor. Özellikle kış aylarında zaman zaman meydana gelen doğal gaz patlamaları maalesef kötü sonuçları da beraberinde getiriyor. Gaz sızıntılarının yaşanmaması için yetkisiz kişilerin doğalgaz tesisatına dokunmaması önemli. Peki, böyle bir olayın yaşanmaması için nelere dikkat edilmeli? İşte uzmanından önemli uyarılar...

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