Doğal antidepresan: Kaju! Kajunun faydaları nelerdir?

Modern yaşamla birlikte depresyona yatkınlık ve antidepresan kullanma oranları artarken bu dönemde doğanın bize sunduğu mucizevi besinlerden faydalanabiliriz. Bu besinlerin başında gelen kaju, doğal antidepresanlar arasında yer alıyor. A Haber ekranına konuşan uzmanların açıklamalarına göre, vücuttaki serotonin miktarını artırarak depresyonla mücadelede destek veren kajunun birçok mucizevi faydası bulunuyor.