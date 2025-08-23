23 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Doğal afetlere akıllı sera ile çözüm
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 17:07
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanıyla yürütülen "Feed the Future" projesi kapsamında Bartın Üniversitesi’nde (BARÜ) hayata geçirilen akıllı sera sistemi, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya tarafından yerinde incelendi. Ağdacı Yerleşkesi’nde kurulan ve uzaktan kontrol edilebilen iki akıllı sera, doğal afetlere karşı tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için umut oldu.
