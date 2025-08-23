Doğal afetlere akıllı sera ile çözüm

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanıyla yürütülen "Feed the Future" projesi kapsamında Bartın Üniversitesi’nde (BARÜ) hayata geçirilen akıllı sera sistemi, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya tarafından yerinde incelendi. Ağdacı Yerleşkesi’nde kurulan ve uzaktan kontrol edilebilen iki akıllı sera, doğal afetlere karşı tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için umut oldu.

