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Doğada nadir rastlanan türlerden biri! İşte Anadolu yer sincabının sevimli halleri...

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Giriş: 31.08.2023 18:37
Doğada nadir rastlanan türlerden biri olan Anadolu yer sincabının sevimli görüntüleri kameraya yansıdı. İşte o anlar...

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