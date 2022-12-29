29 Aralık 2022, Perşembe
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Doğada efsanevi mücadele! Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya
Dev anakonda ile siyah leoparın karşı karşıya gelme anları görüntülendi. Brezilya'nın yağmur ormanlarında belgesel çekimi için bulunan bir grup ekip eşine az rastlanır bir mücadeleye denk geldi. Anakonda ile siyah leopar arasında geçen dev mücadelenin son anlarda öyle bir şey oldu ki tüm dengeler değişti.