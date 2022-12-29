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Doğada efsanevi mücadele! Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya

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Giriş: 29.12.2022 11:13
Dev anakonda ile siyah leoparın karşı karşıya gelme anları görüntülendi. Brezilya'nın yağmur ormanlarında belgesel çekimi için bulunan bir grup ekip eşine az rastlanır bir mücadeleye denk geldi. Anakonda ile siyah leopar arasında geçen dev mücadelenin son anlarda öyle bir şey oldu ki tüm dengeler değişti.
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