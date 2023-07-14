Doğa Koruma ve Milli Parklarda hayvanlara tedavi! Hangi tedavi yöntemi uygulanıyor?

Geçen yıl 11 bin 377 yaban Hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklarda tedavi edilip yeniden doğal ortama bırakıldı. A Haber muhabiri Vedat Sezer rehabilitasyon merkezinde konuğu olan veteriner hekim Dr. Meltem Dimişği detayları anlattı.

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